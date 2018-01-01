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В российском городе в новогоднюю ночь сгорела главная елка
01.01.2018 01:41
В российском городе в новогоднюю ночь сгорела главная елка По теме:

В российском дальневосточном городе Юхно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная елка города, передает со ссылкой на .

25-метровое искусственное дерево загорелось в 2 ночи 1 января 2018 по местному времени.

Местные жители вкладывают в интернет видео с места происшествия.

По предварительной информации причиной пожара стал фейерверк.

В столице Казахстана Астане сгорела главная новогодняя елка. Искусственное дерево полностью охватило огнем. Очевидцы сняли пожар на видео.







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