В российском дальневосточном городе Юхно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная елка города, передает со ссылкой на .

25-метровое искусственное дерево загорелось в 2 ночи 1 января 2018 по местному времени.

Местные жители вкладывают в интернет видео с места происшествия.

По предварительной информации причиной пожара стал фейерверк.

В столице Казахстана Астане сгорела главная новогодняя елка. Искусственное дерево полностью охватило огнем. Очевидцы сняли пожар на видео.

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