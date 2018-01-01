|В российском городе в новогоднюю ночь сгорела главная елка
|01.01.2018 01:41
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В российском дальневосточном городе Юхно-Сахалинске в новогоднюю ночь сгорела главная елка города, передает со ссылкой на .
25-метровое искусственное дерево загорелось в 2 ночи 1 января 2018 по местному времени.
Местные жители вкладывают в интернет видео с места происшествия.
По предварительной информации причиной пожара стал фейерверк.
В столице Казахстана Астане сгорела главная новогодняя елка. Искусственное дерево полностью охватило огнем. Очевидцы сняли пожар на видео.
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