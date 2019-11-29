Здавалося б, екс-подружжя поставило крапку в суперечці про опіку над шістьма дітьми, аж ні. Ревнива Анджеліна знайшла привід розкопати сокиру війни. 44-річна голлівудська зірка не хоче, щоб актор знайомив їх спадкоємців зі своєю новою обраницею.







Анджеліна дозволила Бреду провести з дітьми чотири дні в честь святкування Дня подяки. Це дуже щедрий жест з її боку, адже раніше актриса домагалася одиночної опіки. Але коли в ЗМІ з'явилися чутки про новий роман Пітта з актрисою Алією Шокат, настрій Джолі різко змінився. Вона побоюється, що відносини між закоханими можуть зайти надто далеко і Бред вирішить познайомити дітей з Алією.



"Джолі вже пригрозила колишньому відмовою в святковому вікенду, якщо на святі буде присутня Шокат", - повідомляє The News.

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