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В главном соборе Чехии поставили елку, украшенную названиями оккупированных украинских городов
01.01.2018 01:56
В главном соборе Чехии поставили елку, украшенную названиями оккупированных украинских городов По теме:

В столице Чехии Праге в соборе Святого Витта установили елку, украшенную названиями украинских оккупированных городов, передает со ссылкой на .

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

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