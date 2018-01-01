В столице Чехии Праге в соборе Святого Витта установили елку, украшенную названиями украинских оккупированных городов, передает со ссылкой на .

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Facebook.

В поселке Доброслав в Одесской области собрали елку из 24 тысяч карандашей. Креативное новогоднее дерево уже внесли в список рекордов Украины.

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