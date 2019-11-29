|Украина изменила порядок пересечения границы на Донбассе
|29.11.2019 06:28
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С 28 ноября вступают в силу новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе.(function() })();
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Новые правила упрощают порядок пересечения границы для несовершеннолетних лиц. Теперь дети, не достигшие 14-летнего возраста, смогут пересекать линию разграничения не только по загранпаспорту, но и с помощью свидетельства о рождении. Дети, рожденные после 2014 года и не получившие свидетельство о рождении украинского образца, смогут пересекать границу с использованием документов, выданных в самопровозглашенных республиках. Также для получения разрешения на пересечение границы больше не требуется письменное согласие обоих родителей.
Для детей в возрасте от 14 до 16 лет также вводятся некоторые послабления. В случаях, если они пересекают линию разграничения с целью попасть в расположенную на подконтрольной Киеву территории школу, они смогут сделать это лишь при наличии подтверждающего статус ученика документа и без сопровождения родителей.
При этом ограничение, согласно которому все желающие пересечь линию разграничения обязаны предварительно получить на это согласие, остается в силе.