Меган Маркл і принц Гаррі показали нове весільне фото
29.11.2019 06:48
На честь другої річниці весілля герцог і герцогиня Сассекські вирішили показати шанувальникам знімок, який до цього зберігався в родинному архіві. Чорно-білий кадр прекрасно передає атмосферу того дня: радісна Меган обіймає свого молодого чоловіка, а вираз обличчя Гаррі видає, що він дуже щасливий.
Подружжя показало ще два кадри сімейної хроніки їх сім'ї. Одне зроблене в день оголошення про заручини, а друге - в момент представлення новонародженого Арчі світу.
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Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)