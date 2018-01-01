Министр внутренних дел Украины рассказал, сколько получила денег его жена Инна от продажи своей 40%-й доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо". Об этом он сообщил в своем Twitter, передает со ссылкой на .

"Мы с Арсением (экс-премьер-министр Украины , - ред.) решили продать свои доли в "Эспрессо", чтобы никто не спекулировал на политической заангажированности канала, чтобы канал мог развиваться... За 40%-ю долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту моя жена получила на счет в украинском банке 1,954 млн долларов", - написал Аваков в микроблоге.

При этом он пообещал, что продажа будет отражена в его электронной декларации за 2017 год.

Также, по словам министра, Инна Авакова уплатит в бюджет страны 9,7 млн гривен налогов.

Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 31, 2017

В свою очередь Яценюку принадлежало 30% доли телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-премьер-министр и жена министра внутренних дел Инна Авакова передали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранного предприятия Atmosphere Entertainment, конечным бенефициаром которого является гражданин Украины, сын украинского бизнесмена и внефракционного депутата Константина Жеваго Иван.

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