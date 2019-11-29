|Дженніфер Лопес і Кім Кардашьян влаштовують "секретну вечірку"
|29.11.2019 07:07
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Кім і Дженніфер постали в домашній обстановці: обидві в зручних костюмах і з масками на обличчі. Місіс Кардашьян-Вест віддала перевагу зеленій масці, а Лопес - рожевій. Подруги почали розмовляти про «супер секретну» вечірку на Різдво, коли в кімнату раптово зайшов 44-річний Алекс Родрігес. Наречений поп-діви теж зробив собі рожеву маску.
«О, привіт, Кім», - звернувся він до брюнетки.
Алекс запитав, про що дівчата розмовляли, але вони вважали за краще обмежитися лаконічним: «Та так, просто».
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