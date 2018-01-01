|В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли
|01.01.2018 02:30
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В Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, передает со ссылкой на “ВВС Украина”.
“Шесть человек погибли в результате аварии гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что случай произошел в 50 км от Сиднея.
Сообщается, что по неподтвержденным сообщениям, между жертв — 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Великобритании.
Как сообщал в США в результате крушения самолета погибли четыре человека.
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