В правительстве надеются, что в следующем году экономика Украины вырастет на 5-7%.

"Бюджет на 2019 год предусматривает стабильность, рост украинской экономики. Когда мы говорим о росте от 3-4,5%, то необходимость, которую хотим реализовать - 5-7%. Поэтому в пятницу вместе с депутатами, бюджетным комитетом и Минфином имели технологическое заседания по определению приоритетов, макропоказателей и основных базовых цифр", - сообщил министр экономического развития Степан Кубив, передает со ссылкой на .

По его словам, бюджет следующего года будет подан вовремя - до 15 сентября 2018 года.

Фактические темпы роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 на уровне 3,1% в годовом выражении оказались выше ожиданий Национального банка. Основным драйвером роста экономики остается внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный. При этом, за счет сокращения объемов экспорта на 9,9% и импорта на 5,4% отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост снизился, что и обусловило ускорение роста реального ВВП.

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