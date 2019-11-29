Игорь Гужва

В интервью «Немецкой волне» топ-менеджер НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что «Газпром» уже предупредил НАК - если не будет контракта, то с 1 января вентель перекрывается, транзит прекращается.

И тут вновь возвращаемся к новости о падении рейтинга Зеленского.

В числе его причин многие называют информационные скандалы вокруг «слуг народа», невыполненные обещания, продажу земли, отсутствие подвижек по тарифам и социальным вопросам, отсутствие посадок Порошенко и его окружения и так далее.

Все это, непременно, имеет место.

Но это, скажем так, цветочки. Ягодки будут с 1 января.

Если не будет транзита, то это означает, как минимум, рост тарифов в течение 2020 года, а как максимум (если зима будет холодной), массовые отключения отопления в Украине.

И Зеленский, в отличие от Порошенко, уже не сможет объяснить своим избирателям это все происками «страны-агрессора». Потому Зеленского избирали не для того, чтоб он войну продолжал, а для того, чтоб он ее прекратил. В том числе - и ради нормализации экономических отношений с Россией.

И рост тарифов, не говоря уже об отключениях, будет часто более сильным ударом по позициям президента, чем переписка Яременко с проститутками.

Ну и это ещё не все.

В декабре пройдут переговоры нормандской четверки. После этого в Раде запланировано голосование закона по особому статусу Донбасса. В связи с этим есть надежды, что мирный процесс все-таки сдвинется с мёртвой точки, но есть и сильные опасения, что может быть все наоборот.

Что никаких конкретных договорённостей по миру не будет достигнуто, а закон об особом статусе либо вообще не будет принят, либо его примут в том виде, в котором он категорически не устроит Москву и «республики». И в том, и в другом случае мирный процесс будет остановлен, а война продолжится.

И как только люди окончательно осознают факт того, что «война продолжится», это будет вторым сильнейшим ударом по Зеленскому.

В совокупности газово-тарифные проблемы и война могут обрушить его рейтинг до 20% а то и ниже.

Поэтому если и нужно о чем-то сейчас думать Зеленскому, то в первую очередь о двух словах, повторяя их утром, днём и вечером - газ и Донбасс.