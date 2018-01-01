|Президент Ирана прокомментировал массовые протесты в стране
|01.01.2018 02:37
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Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает
“Иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным”, — заявил президент Ирана.
Кроме того, он раскритиковал президента США Дональда Трампа за его сообщение в Твиттере о протестах.
“Трамп забыл, что еще несколько месяцев назад называл иранцев “террористами”, — отметил Роухани.
Как сообщал власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.
Напомним, что власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram.
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