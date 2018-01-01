С 1 января в Украине повышается минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад, передает "Минималка" в 2018 году с января составит: в месячном размере - 3723 гривен;

в почасовом размере - 22,41 гривны. В 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит: с 1 января - 1700 грн;

с 1 июля - 1777 грн;

с 1 декабря - 1853 грн. Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, - минимальная пенсия - составит: с 1 января - 1373 грн;

с 1 июля - 1435 грн;

с 1 декабря - 1497 грн. Минимальный должностной оклад - тарифная ставка - устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Напомним, средняя зарплата украинцев в ноябре выросла на 102 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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