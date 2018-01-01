|С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата
|01.01.2018 02:51
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С 1 января в Украине повышается минимальная заработная плата и минимальный должностной оклад, передает
"Минималка" в 2018 году с января составит:
В 2018 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составит:
Прожиточный минимум для лиц, которые потеряли работоспособность, - минимальная пенсия - составит:
Минимальный должностной оклад - тарифная ставка - устанавливается в размере не меньше прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Напомним, средняя зарплата украинцев в ноябре выросла на 102 грн.
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