|Когда в мире встречают Новый год
|01.01.2018 03:13
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Из-за большого количества часовых поясов Новый год в мире встречают в разное время.
Когда в Украине 13:00 - Новый год приходит в Новую Зеландию. Там праздник отмечают самым первым в мире, передает со ссылкой на .
В 15:00 по Новый год пришел в Сидней, Австралия. В 16:00 в Японию, 17:00 - в Китай.
Вместе с Украиной 2018 начнется в Финляндии, странах Балтии, Беларуси, Румынии, Турции, Болгарии, Израиле, Египте и ЮАР.
01.00 - Новый год отмечают в Польше, Венгрии, Германии, Франции и Испании.
02:00 - 2018 приходит в Великобританию, Ирландию, Португалию и Исландию.
04.00 - Новый год начнется на востоке Бразилии, в Аргентине и Уругвае.
05.00 - в Венесуэле, Боливии и Чили.
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07.00 - Новый год в Вашингтоне, Нью-Йорке, Атланте, Перу и Эквадоре.
08.00 - 2018 встречают в Мексике, Далласе, Чикаго.
10:00 - Новый год в Калифорнии и Сиэтле.
11:00 - 2018 встречают жители Аляски.
На Софийской площади для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу, сообщает Киевская городская власть.