Из-за большого количества часовых поясов Новый год в мире встречают в разное время.

Когда в Украине 13:00 - Новый год приходит в Новую Зеландию. Там праздник отмечают самым первым в мире, передает со ссылкой на .

В 15:00 по Новый год пришел в Сидней, Австралия. В 16:00 в Японию, 17:00 - в Китай.

Вместе с Украиной 2018 начнется в Финляндии, странах Балтии, Беларуси, Румынии, Турции, Болгарии, Израиле, Египте и ЮАР.

01.00 - Новый год отмечают в Польше, Венгрии, Германии, Франции и Испании.

02:00 - 2018 приходит в Великобританию, Ирландию, Португалию и Исландию.

04.00 - Новый год начнется на востоке Бразилии, в Аргентине и Уругвае.

05.00 - в Венесуэле, Боливии и Чили.

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07.00 - Новый год в Вашингтоне, Нью-Йорке, Атланте, Перу и Эквадоре.

08.00 - 2018 встречают в Мексике, Далласе, Чикаго.

10:00 - Новый год в Калифорнии и Сиэтле.

11:00 - 2018 встречают жители Аляски.

На Софийской площади для жителей и гостей столицы подготовили праздничную программу, сообщает Киевская городская власть.

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