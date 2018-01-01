С 1 января 2018 Украины вводит фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства с 70 государств, в том числе Российской Федерации.

Об этом напоминает передает со ссылкой на .

"Пограничной службой Украины вводится фиксация биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, которая включает, в том числе, сканирование отпечатков пальцев", - указано в сообщении.

Это осуществляется во исполнение указа президента.

31 декабря 2017 года Украина официально получила безвиз с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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