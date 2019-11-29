Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за неприятия гей-пропаганды Венгрия не станет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение-2020» из-за несогласия с освещением европейскими вещателями ЛГБТ-проблематики. Официального сообщения об отказе еще не было, однако информированный источник сообщил журналистам, что решение уже принято, передает британская газета The Guardian. По словам информатора издания, позиция государственной национальной общественной вещательной организации Венгрии (MTVA) заключается в том, что позитивное освещение прав сексуальных меньшинств не приветствуется. В MTVA журналистам также сообщили, что вместо участия в «Евровидении-2020» власти республики поддержат произведения, созданные непосредственно венгерскими музыкантами. The Gardian отметила, что ранее один из проправительственных венгерских комментаторов назвал конкурс «гомосексуальной флотилией», и выразил уверенность, что отказ страны от участия в «Евровидении» пойдет на пользу душевному здоровью граждан. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является венгерским националистом и евроскептиком. Из-за этого страна, в частности, отказывается принимать мигрантов, распределяемых Брюсселем по квотам. Также в Венгрии пропагандируются семейные ценности, а государство старается стимулировать рост рождаемости. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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