|В Киеве мужчина прыгнул с 13 этажа
|01.01.2018 04:15
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В столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа. Об этом сообщает общество dtp.kiev.ua, передает
“Жуткая ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 г.р.”, — говорится в сообщении.
Указано, что жена пыталась спасти мужа. Она делала искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.
На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.
По словам свидетелей, мужчина “пришел домой, попрощался и выпрыгнул”.
Как сообщал , в запорожском аэропорту мужчина пытался совершить суицид.
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