37-річна Віра Брежнєва влаштувала ажіотаж навколо себе. Їй це вдалося шляхом одного інтригуючого поста.



Співачка пообіцяла незабаром поділитися запаморочливими новинами. Шанувальники припустили, що вона чекає дитину від 56-річного Костянтина Меладзе.



Через добу Віра вирішила розкрити всі карти. Вона зізналася, що переважна більшість і справді вирішила, що вона вагітна.



«І в якомусь сенсі це правда... Тому я хочу представити вам моє «дітище», яке я трепетно ​​створювала ці два роки, а зараз прийшов час йому відправитися в доросле життя», - написала Брежнєва.



Артистка вирішила зайнятися бізнесом і вибрала для себе сферу краси.



«Із завмиранням серця... Прошу любити і жалувати - VERA - мій власний бренд косметики. Я створила його для кожної з нас: таких різних, неповторних, але які однаково заслуговують любові», - зізналася армия продюсера.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa) 27 Лис 2019 р. о 6:59 PST

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