|Віра Брежнєва відкрито заговорила про свою вагітність
|29.11.2019 08:41
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Співачка пообіцяла незабаром поділитися запаморочливими новинами. Шанувальники припустили, що вона чекає дитину від 56-річного Костянтина Меладзе.
Через добу Віра вирішила розкрити всі карти. Вона зізналася, що переважна більшість і справді вирішила, що вона вагітна.
«І в якомусь сенсі це правда... Тому я хочу представити вам моє «дітище», яке я трепетно створювала ці два роки, а зараз прийшов час йому відправитися в доросле життя», - написала Брежнєва.
Артистка вирішила зайнятися бізнесом і вибрала для себе сферу краси.
«Із завмиранням серця... Прошу любити і жалувати - VERA - мій власний бренд косметики. Я створила його для кожної з нас: таких різних, неповторних, але які однаково заслуговують любові», - зізналася армия продюсера.
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