Владимиру Безуху, который захватил в Харькове отделения Укрпочты избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

31 декабря решение объявил Киевский суд Харькова, передает со ссылкой на .

"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении отдельно тяжких уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)", - провозгласила судья Валентина Божко.

"Применить относительно Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 года, без определения залога", - говорилось в постановлении.

30 декабря, около 14:40 в Нацполиции поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения Укрпочты на улице в Харькове. Это наряду с большим торговой точке центром "Рост" возле станции метро "Киевская". Его доставили в локальный изолятор временного содержания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира