На Днепропетровщине взорвалась автоцистерна с газом, что привело к возгоранию зданий, расположенных рядом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает со ссылкой на .

По данным сообщения в г.Новомосковск на открытой территории одного из частных предприятий произошел хлопок в автоцистерне с газом, а в результате хлопка произошел разлет трех баллонов и возник пожар, который распространился на две отдельные рядом расположенные здания.

Пожар был локализован 31 декабря в 10:20, а ликвидирован в 11:30.

В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибла семья из шести человек.

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