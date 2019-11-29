Об этом шла речь на брифинге председателя Госстата Игоря Вернера, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пробная перепись населения (ППН-2019) - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году (ВПН-2020). Где состоится: часть Оболонского района г. Киева и Песковская объединенная территориальная громада (ОТГ) Бородянского района Киевской области. Когда: 01-26 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной задачей пробной переписи является подготовка к ВПН-2020: 1. Апробация программы и переписного инструментария. 2. Определение методов и основных организационных мероприятий. 3. Апробация применения инновационных технологий. 4. Определение оптимальных дат и продолжительности проведения. 5. Определение концепции технологии обработки данных. 6. Определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Пресс-служба подчеркивает, что ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на избранных территориях.

Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

На сайте объясняется, как жителям указанной территории надо действовать во время пробной переписи: 1. 01-10 декабря (интернет раунд) - самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись).

ИЛИ 2. 14-23 декабря - дать ответ переписчику, который посетит помещение и заполнит анкету (переписной лист) на планшете.

ИЛИ 3. 14-23 декабря - прийти в переписный отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временного переписного персонала.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Как сообщал Укринформ, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился планами относительно проведения переписи 2020 года. Он отметил, что перепись планируется провести в электронном виде, сэкономив таким образом 2-3 миллиарда гривень.

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