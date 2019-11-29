Генеральная прокуратура не расследует дело об убийстве полицейского Николая Семесюка, застреленного на Майдане, при наличии весомых доказательств и фото стрелка крупным планом. Об этом заявил адвокат Александр Горошинский в эфире программы "Тема" на телеканале NEWSONE. "В 2017 году я и мои коллеги самостоятельно путем анализа видеозаписей установили стрелка. То есть на сегодняшний день есть видео и фото, где крупным планом есть лицо, которое убило Николая Семесюка. Мы также понимаем, из какого оружия был произведен выстрел – охотничье ружье 12 калибра. В 2017 году эти материалы с детальным анализом были переданы в департамент Горбатюка (спецдепартамент по расследованию дел Евромайдана – ред.). С тех пор по сегодняшний день ничего не сделано, чтобы поймать и привлечь к ответственности этого человека", - рассказал защитник. "Представьте себе, крупным планом на видео мы видим стрелка. Зафиксировано время, когда он выстрелил, место, где это произошло, и его лицо. Он совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Есть несколько судебных решений, которые обязывают Генпрокуратуру расследовать это дело.Но ничего не происходит", - возмутился адвокат. "Многие говорят о законе, который якобы запрещает расследовать убийства сотрудников полиции. Но дело в том, что каждого "майдановца" и "лидера Майдана" нужно испытывать на предмет исполнения и организации как правоохранителей, так и активистов. Существуют достоверные данные, которые указывают, что организация расстрела обеих сторон происходила одними и теми же людьми. А это значит, что действие этого закона на них не распространяется. Это значит, что и Парубия, и Пашинского мы имеем право допрашивать, расследовать и привлекать к ответственности в виду того, что они организовывали доставку оружия на Майдан и массовые расстрелы", - объяснил Горошинский. Третья сторона, кроме правоохранителей и активистов, была задействована во время Евромайдана в массовых убийствах. Такое мнение также выразил народный депутат Украины VI созыва Кирилл Куликов. Куликов пересказал разговор двух снайперов во время событий на Майдане. Они обсуждали, кто застрелил человека, которого им обоим сказали не трогать. "Есть радиотелефонные переговоры точки снайперов, которая была на Кабмине, и точка на Октябрськой. В день событий один другому говорит: "Смотри, по крыше побежал". Второй говорит: "Вижу". Этот ему говорит: "Не трогай". Второй сказал "Понял. О-па, его уже кто-то снял. Ты?". Первый отвечает: "Нет. Ты?" - "Нет. Кто же тогда?". В этом весь вопрос: кто был этой третьей стороной?" - сообщил экс-нардеп. Виновными в кровавой трагедии на Евромайдане являются представители прошлой власти, которые получили с этого выгоду и не были заинтересованы в объективном расследовании. Об этом заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш. "Опять в Украине повторяется та же история. Одни говорят, что протестующие были хорошими и правильно все делали, а вторые – что перед ними стояли правоохранители, которые по закону имели право применять силу. И мы шестой год колотим воду, не было ли там третьих, пятых, седьмых лиц. Главный вопрос в чем: кто это сделал. А кто это мог сделать? Тот, кому выгодно. А кто стал выгодополучателем Майдана. А вы не знаете? Ищете мифическую третью сторону? Ну ищите еще лет 20", - возмутилась Лукаш. "Убийства проходили в одно и то же время, в одном месте, на той же территории, и, вероятно, из одного и того же оружия. Пали смертью храбрых сотрудники "Беркута" и МВД, пали протестующие. А может с одного оружия кто-то убивал, нет? А почему дела разъединены? Вину надо искать не в нас, не в "беркутовцах" и не в протестующих. Каждый из нас действовал сообразно закону и обстановке. И нет там победителей, все жертвы. Мы все жертвы. А особенно те, кто потерял родных", - объяснила она. "Кто дела разделил и фальсифицировал? Кто в список Небесной сотни включил полоумных самоубийц, и сфальсифицировал даже этот список? Кто не дал провести нормальное комплексное расследование, баллистику, трасологию и так далее? А те, кто были у власти последние пять лет. Нужно сказать, кто виноват, и потребовать нового расследования. И надо констатировать, что его не будет. Потому что Генпрокуратуру возглавляют выгодополучатели Майдана. Все следствие будет курировать член совета или обороны Майдана Виктор Чумак, Рябошапка - выгодополучатель Майдана, а его зам Касько вообще адвокат Луценко (экс-главы ГПУ – ред.), который занимался оружием на Майдане", - резюмировала экс-министр. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



сводки кто что это майдана есть Теги: последние сводки