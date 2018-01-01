Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон требует восстановить его правительство, которое распустили после незаконного референдума о независимости, передает со ссылкой на .

"Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает восстановить все, что они экспроприировали у каталонцев", - заявил Пучдемон из Брюсселя. Призвал Мадрид вести переговоры политически, сообщает AFP.

Пучдемон называет себя законным президентом.

"Электорат проявил себя демократически зрелым, завоевав право образовать республику свободных мужчин и женщин", - сказал он о референдуме.

Испании Мариано Рахой заявил, что готов вести разговор с новым правительством Каталонии.

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