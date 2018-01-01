Відома українська співачка Віра Брежнєва до новорічної вечірки підготувалась заздалегідь, похизувавшись розкішною сукнею у Інстаграмі.



Так, зірка виклала в мережу світлину, на якій позує у розкішній рожевій сукні з блискітками від Elisabetta Franchi. Втім, схоже, що це був не єдиний образ співачки, адже пізніше у блозі зірка продемонструвала й інші образи: сукню з напівпрозорим верхом та аплікацією у вигляді зірочок й золоту сукню-халат, яка оголила спокусливе декольте Віри.



Тим часом у коментарях шанувальники заявили, що зірка зробила правильний образ, адже рік жовтої Собаки вимагає яскравості та блиску.







Допис, поширений Vera Brezhneva



культура шоубиз и культура зірка brezhneva поширений адже @ververa Теги: мода