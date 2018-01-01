|Віра Брежнєва похизувалась ідеальною сукнею для вечірки (ФОТО)
|01.01.2018 06:23
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Так, зірка виклала в мережу світлину, на якій позує у розкішній рожевій сукні з блискітками від Elisabetta Franchi. Втім, схоже, що це був не єдиний образ співачки, адже пізніше у блозі зірка продемонструвала й інші образи: сукню з напівпрозорим верхом та аплікацією у вигляді зірочок й золоту сукню-халат, яка оголила спокусливе декольте Віри.
Тим часом у коментарях шанувальники заявили, що зірка зробила правильний образ, адже рік жовтої Собаки вимагає яскравості та блиску.
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