Бессилие украинских спецслужб часто списывается на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом заявил политический знаток, журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NEWSONE.

"Мне претит, когда любая гадость списывается на Путина. Не потому что это ложь, а потому что это вранье. То есть такого, конечно, нет. Бессилие наших спецслужб часто списывается на Путина. Это удобно, я понимаю. Но то что роль Путина в дестабилизации ситуации в Украине - огромна, об этом тоже забывать нельзя", - отметил он.

По мнению Гордона, многие деятели и политики Украины являются агентами РФ.

"Целый ряд руководителей наших националистов являются агентами Российской Федерации. Действия, которые делают многие националисты под руководством этих ребят, являющихся агентами, они на руку РФ. Потому что сейчас, для того чтобы Украины выжила, ее нужно объединять, а не устраивать раздрай на национальной или религийной почве... То что из рук России кормятся наши многие деятели и политики - этого забывать нельзя. Но не нужно сводить все к фарсу", - подытожил журналист.

Напомним, ранее, журналист Дмитрий Гордон заявил, что разжигание противостояния между украинцами в национальном и языковом вопросах выгодно только Российской Федерации и ее президенту Владимиру Путину.

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