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Количество жертв из-за землетрясения в Албании достигло почти 50 человек
29.11.2019 09:27
В Албании из-за землетрясений количество жертв возросло почти до 50 человек
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Теги:
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