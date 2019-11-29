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Количество жертв из-за землетрясения в Албании достигло почти 50 человек
29.11.2019 09:27
В Албании из-за землетрясений количество жертв возросло почти до 50 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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