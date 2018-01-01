В Одессе эвакуировали людей из двух торговых центров после информации о минировании, передает со ссылкой на .

В 11:00 на "102" поступило анонимное сообщение о заминировании двух ювелирных магазинов в разных районах города. Неизвестный сообщил о минировании магазинов в торговом центре "Панорама" на Независимости в Киевском районе, и на Днепропетровской дороге в Суворовском районе.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, ДСНС, кинологи. Прибыли машины скорой помощи.

В Приморском районе Одессы правоохранителям удалось освободить женщину, которую похитили неизвестные. Об этом сообщил советник руководителя областного управления полиции Руслан Форостяк.

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