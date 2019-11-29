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В Кропивницком пенсионерка лишилась половины пальца из-за двери маршрутки
29.11.2019 09:45
В Кропивницком 70-летняя женщина лишилась половины пальца из-за двери маршрутки
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Теги:
происшествия
события
украина
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