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В Кропивницком пенсионерка лишилась половины пальца из-за двери маршрутки
29.11.2019 09:45
В Кропивницком 70-летняя женщина лишилась половины пальца из-за двери маршрутки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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