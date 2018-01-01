|Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
|01.01.2018 06:47
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В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В салоне были дети, передает со ссылкой на “Белсат”.
“В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из Мозыря”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в салоне автобуса были дети.
Также сообщается, что пассажиры автобуса возвращались домой из киевского аквапарка.
Как отмечает издание, по данным свидетелей, в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв.
Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре некоторые из них поедут сразу в больницу.
Как сообщал автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли.
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