В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В салоне были дети, передает со ссылкой на “Белсат”.

“В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из Мозыря”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в салоне автобуса были дети.

Также сообщается, что пассажиры автобуса возвращались домой из киевского аквапарка.

Как отмечает издание, по данным свидетелей, в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв.

Пострадавшие люди скоро будут на родине. В Мозыре некоторые из них поедут сразу в больницу.

Как сообщал автобус столкнулся с грузовиком в Кении, более 30 человек погибли.

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