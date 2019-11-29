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Трамп заявил, что радикалы "Талибана" хотят мирных переговоров
29.11.2019 10:40
Дональд Трамп заявил, что радикальная группировка "Талибан" готова идти на мирные переговоры Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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