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Трамп заявил, что радикалы "Талибана" хотят мирных переговоров
29.11.2019 10:40
Дональд Трамп заявил, что радикальная группировка "Талибан" готова идти на мирные переговоры
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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