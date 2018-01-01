Многие из нас хотели бы стать счастливым обладателем сюрприза в виде новенького автомобиля, и зная это, некоторые автопроизводители и дилеры периодически проводят конкурсы, призом в которых выступает новое авто в дар, пишет со ссылкой на .

Вот только, разумеется, чем ценнее награда, тем серьезнее за нее придется побороться. И в данной подборке мы хотим рассказать 5 необычных историй, на что иногда готовы пойти люди, дабы получить в дар новое авто.

Поцелуй автомобиль

Конкурсы на выносливость – это известный вариант устройства состязания автопроизводителями и дилерами, желающими разыграть новое авто в дар.

Однако, то, что придумал в этом году один американский дилер, продающий автомобили Kia, вышло за рамки самой буйной фантазии.

Желая разыграть Kia Optima LX стоимостью $23189, 7 апреля 2017 года он объявил конкурс на самый долгий поцелуй автомобиля, в котором решили поучаствовать 20 отчаянных смельчаков.

Каждый час участникам давали возможность на 10 минут отрывать губы от кузова, им можно было даже спать, главное – не прерывать контакт с вожделенным транспортом. Но, спустя 35 часов лобызания автомобиля, некоторые конкурсанты таки уснули и потеряли связь с главным призом, кто-то отказался от участия, объясняя это появившимися волдырями на губах. И таким образом, ряды участников поредели ровно вдвое.

А вот победителем этого соревнования стала 30-летняя служащая медлаборатории, которая сумела «процеловать» автомобиль на протяжении целых 50 часов, за что и получила новое авто в дар – столь желанную Kia Optima LX.

Не будь дураком!

Поначалу для тех, кто не знает, поясним – 1 апреля в некоторых странах также, как и у нас, своеобразный праздник. Вот только у нас он называется Днем Смеха, а там – Днем Дурака. Смысл от этого не меняется: в этот день многие норовят как-нибудь подшутить друг над другом, а кое-какие компании, к примеру, публикуют рекламу об акциях, которая в реальности является первоапрельской шуткой.

Большинство людей знают об этом, и, чтобы не выглядеть дураками, не ведутся на подобные провокации.

Однако, одна молодая жительница Новой Зеландии 1 апреля 2015 года оказалась умнее других, восприняв призыв местного дилера за чистую монету.

Объявление продавца гласило, что он готов подарить машину стоимостью $50000 любому, кто первым придет в его салон, пригнав для обмена свое любое старое авто.

99,99% людей, прочитавших об этой акции, решили, что это шутка, и только одна доверчивая женщина оказалась под офисом компании в 5.30 утра, в награду за это получив ключи от новенького роскошного автомобиля , обменяв его на 15-летнюю развалюху Avenir.

Умывальников начальник и мочалок командир

Еще более необыкновенный конкурс на выносливость, чем дилер Kia, в 2002 году провела одна малазийская радиостанция, базирующаяся в Куала-Лумпур.

По условиям соревнования, чтобы выиграть новенький Ranger стоимостью $23000, участник должен был прожить в нем как можно дольше. Автомобиль парковали на одной из стоянок посреди города и прямо на солнцепеке. А человеку, готовому жить в машине, дозволялось каждые 3 часа пользоваться туалетом, каждые 2 дня чистить зубы и менять одежду, но все эти дни не разрешалось умываться, бриться и мыться. Ко всему прочему, весь мусор, образовываемый за это время, нельзя было выкидывать из машины.

А забавлять себя можно было только прослушиванием радиоволны станции, организовавшей данный конкурс (мобильный у участников отбирали, им даже не разрешалось читать книги).

Поучаствовать в этой акции вызвалось 4 человека, и так как соревнование происходило в середине жаркого лета, а есть конкурсантам приходилось, не покидая авто, можете себе представить, как быстро их временное жилище оказалось забито мусором, и какое “амбре” оно источало.

Победителем в итоге стал 23-летний инструктор по вождению, сумевший просуществовать в таких условиях целых 23 дня. В день окончания соревнования он сначала отправился в ванную, а после получил в дар новое авто Ranger.

Читайте мелкий шрифт

Врачи – люди по определению дотошные и внимательные. А студенты медицинских высших учреждений вроде бы славятся своей прилежностью и дисциплинированностью. Однако, оказывается, этот постулат не всегда верен.

В 2001 году автор одного учебника по кардиологии по согласованию с американским издательством медицинских учебников решил проверить внимательность будущих медработников, разместив мелким шрифтом в одной из своих книг упоминание о розыгрыше ретро кабриолета Thunderbird 1965 года.

Эта сноска указывала, что условия конкурса любой из студентов может прочесть на 46 странице книги, после чего нужно отправить в адрес редакции письмо с указанием данных конкурсанта.

Учебник каждый день должны были учить тысячи студентов Йельского университета, но прочли эту сноску и оправили свои данные только лишь 5 человек. Один из них в результате розыгрыша и стал счастливым обладателем редкого авто.

Не спать!

В 2003 году индийская компания PVR Cinemas, занимающаяся бронированием и продажей билетов на различные шоу и концерты, провела в Бангалоре смешной розыгрыш сразу нескольких призов.

Самые стойкие конкурсанты могли получить ежегодный запас Пепси, годовой неограниченный абонемент на посещение любых концертов, билеты на футбольный матч между Индией и Новой Зеландией, билеты на концерт группы Def Leppard, а самым главным призом был автомобиль Maruti Alto (очень популярное в Индии авто, модификация хэтчбека Suzuki Alto).

Для победы претенденты должны были выполнять трюки на велосипедах, петь и плясать, есть тараканов и змей. Пройдя все эти этапы, в конец конкурса попало 6 человек, и дабы выиграть главный приз, им требовалось как можно дольше просидеть на переднем сидении нового Maruti Alto, не засыпая.

Участники были лишены возможности слушать музыку, читать, и использовать любые гаджеты. Им также запрещалось включать кондиционер.

В результате, победителем оказался молодой мужчина: чтобы получить новое авто в дар, в таких условиях он сумел продержаться, не засыпая, только 10 часов.

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