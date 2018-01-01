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За минувшие сутки боевики семь раз нарушили перемирие - штаб АТО
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01.01.2018 07:48
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В результате обстрелов боевиков был ранен один военный, его
госпитализировали, сообщили в штабе АТО. Один военный был ранен за
минувшие сутки Фото: ЕРА Ранение получил один военный, его
доставили в госпиталь."Прошедшие сутки в очередной раз доказали,
что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать
договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы
позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", –
говорится в сообщении.На луганском направлении боевики обстреливали
украинских военных из минометов, гранатометов и крупнокалиберные
пулеметы близко Луганского, из стрелкового оружия стреляли в районе
Станицы Луганской.На донецком направлении террористы из стрелкового
оружия и гранатометов часто обстреливали оборонительные укрепления
ВСУ у Верхнеторецкого. Боевики нарушали перемирие у Гнутово и
Широкино – огонь велся из минометов. Неподалеку Водяного террористы
применили гранатометы и легкое пехотное вооружение.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1805696376107827
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было
объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно
сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности
и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие,
но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.
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