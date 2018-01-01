В результате обстрелов боевиков был ранен один военный, его госпитализировали, сообщили в штабе АТО. Один военный был ранен за минувшие сутки Фото: ЕРА Ранение получил один военный, его доставили в госпиталь."Прошедшие сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", – говорится в сообщении.На луганском направлении боевики обстреливали украинских военных из минометов, гранатометов и крупнокалиберные пулеметы близко Луганского, из стрелкового оружия стреляли в районе Станицы Луганской.На донецком направлении террористы из стрелкового оружия и гранатометов часто обстреливали оборонительные укрепления ВСУ у Верхнеторецкого. Боевики нарушали перемирие у Гнутово и Широкино – огонь велся из минометов. Неподалеку Водяного террористы применили гранатометы и легкое пехотное вооружение. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1805696376107827 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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