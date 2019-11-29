Специалисты нашли портрет Елизаветы I, который отправляли мужчинам-ухажерам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Специалисты нашли портрет Елизаветы I, который отправляли мужчинам-ухажерам
29.11.2019 11:16
Специалисты обнаружили под портретом неизвестной женщины редкое изображение молодой Елизаветы I
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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