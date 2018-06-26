|Резолюция ООН контрпродуктивна. Президент Молдовы оценил вопрос вывода российских войск с территории ПМР
|26.06.2018 06:18
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Президент Молдовы Игорь Додон допустил осложнение переговоров по Приднестровью (ПМР) после резолюции ООН о выводе российских войск с территории ПМР.
Об этом шла речь на его встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Кишиневе, сообщил президент Молдовы в своем Facebook.
Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".
Российские войска были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года.
В конце холодной войны Россия полностью доверилась странам Запада, однако те решили обмануть ее.
Об этом финской газете Hufvudstadsbladet напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, все, что Россия хочет от Европы, - это сотрудничать.