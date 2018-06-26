Президент Молдовы Игорь Додон допустил осложнение переговоров по Приднестровью (ПМР) после резолюции ООН о выводе российских войск с территории ПМР.

Об этом шла речь на его встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели в Кишиневе, сообщил президент Молдовы в своем Facebook.

"Отметил, что принятая на днях Генеральной Ассамблеей ООН резолюция контрпродуктивна и усложняет переговорный процесс", - написал Додон.

Резолюция предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей 73-й сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова".

Российские войска были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ" от 21 июля 1992 года.

В конце холодной войны Россия полностью доверилась странам Запада, однако те решили обмануть ее.

Об этом финской газете Hufvudstadsbladet напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили. Мы сами это сделали, никто к нам не вторгался", - рассказала она. "Горбачев просто хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел закончить холодную войну. И вот мы открылись вам и были обмануты. Вы ответили тем, что огородили нас колючей проволокой", - считает официальный представитель МИД.

По ее словам, все, что Россия хочет от Европы, - это сотрудничать.

"Развивать экономику, торговлю, культурные связи. Мы хотим свободно ездить в страны друг друга, мы хотим избавиться от необходимости получать визу. Но нас все время отвергают!" - отметила она.

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