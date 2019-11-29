Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Идет атмосферный фронт, а с ним, разумеется, и осадки. 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Дожди, потому что южные потоки несут теплую воздушную массу. Максимальная температура воздуха составит +4+ 8 градусов, на юге и западе +7+12 градусов", - отметила она.

По словам синоптика, дожди будут идти более интенсивно в ближайшую ночь в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее.

В дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасщина-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы аж до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - уточнила синоптик.

По словам Диденко, в Киеве завтра, 29 ноября, погода будет влажной, ожидается дождь. Температура воздуха в течение дня достигнет +4+5 градусов.

"В дальнейшем, 1-2 декабря, придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет. Кто любит качели и другие аттракционы - вы не одни. Атмосфера также такое любит", - отметила синоптик

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