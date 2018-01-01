Диоксид углерода при температуре -125°С превращается в сухой лед и
оседает на поверхность Красной планеты, рассказали в NASA. Снимки
сделала автоматическая станция MRO Фото: nasa.gov Диоксид углерода
при температуре -125°С превращается в сухой лед и оседает на
поверхность планеты.Снимок был сделан автоматической
станцией Mars Reconnaissance Orbiter."Аппарат Mars
Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и
спектрометры для съемки подробных видов зимних сцен красоты природы
на Красной планете", – отметили в агентстве.
Фото: nasa.gov
Mars Reconnaissance Orbiter – автоматическая межпланетная
станция NASA. Аппарат вращается вокруг Марса с марта 2006 года,
периодически передавая на Землю новые данные и снимки.
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