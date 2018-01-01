Диоксид углерода при температуре -125°С превращается в сухой лед и оседает на поверхность Красной планеты, рассказали в NASA. Снимки сделала автоматическая станция MRO Фото: nasa.gov Диоксид углерода при температуре -125°С превращается в сухой лед и оседает на поверхность планеты.Снимок был сделан автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter."Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter использовал свои мощные камеры и спектрометры для съемки подробных видов зимних сцен красоты природы на Красной планете", – отметили в агентстве. Фото: nasa.gov Mars Reconnaissance Orbiter – автоматическая межпланетная станция NASA. Аппарат вращается вокруг Марса с марта 2006 года, периодически передавая на Землю новые данные и снимки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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