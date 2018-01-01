Большую кольцевую дорогу вокруг начнут строить уже в 2018 году. Об этом заявил столичный мэр , передает со ссылкой на .

По его словам, новая дорога призвана разгрузить центр города, ведь сейчас через него проходит транзитный транспорт. Такого нет в развитых странах мира.

По подсчетам киевского городского главы, большая кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы на 20-30%. Стоимость проекта – около 2 млрд. долларов, а поможет ее построить китайская корпорация CRBC. Соответствующий меморандум

Ранее стало известно, что по проекту длина новой кольцевой дороги составит около 200 км и она пройдет через Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Запись начнут строить уже в этом году впервые появилась .

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