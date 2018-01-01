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В Швейцарии для лыжников оборудовали селфи-пункт на высоте 2995 метров
01.01.2018 08:04
Желающие смогут сфотографироваться на фоне крутого спуска в полной безопасности благодаря металлическому ограждению диаметром два метра. Лыжники смогут в полной безопасности сфотографироваться на фоне крутого склона Фото: corvatsch.ch Специальное место оборудовали в  городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден на высоте 2995 метров. Желающие смогут сфотографироваться на фоне крутого спуска в полной безопасности благодаря металлическому ограждению диаметром два метра."Наши гости теперь могут прервать катание и сделать в безопасности селфи на фоне замечательной панорамы", – заявил Маркус Мозер, директор туристической компании Corvatsch AG.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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