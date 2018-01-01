Желающие смогут сфотографироваться на фоне крутого спуска в полной безопасности благодаря металлическому ограждению диаметром два метра. Лыжники смогут в полной безопасности сфотографироваться на фоне крутого склона Фото: corvatsch.ch Специальное место оборудовали в городе Пицц Лагальп в кантоне Граубюнден на высоте 2995 метров. Желающие смогут сфотографироваться на фоне крутого спуска в полной безопасности благодаря металлическому ограждению диаметром два метра."Наши гости теперь могут прервать катание и сделать в безопасности селфи на фоне замечательной панорамы", – заявил Маркус Мозер, директор туристической компании Corvatsch AG. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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