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В горах Словакии погибли двое украинцев-альпинистов
29.11.2019 12:11
Двое украинских альпинистов погибли Словакии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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