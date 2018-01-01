Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Испании Карлу
Суарес Наварро в двух сетах – 6:2, 6:4. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Свитолина одержала уверенную победу
Фото: ЕРА Свитолина обыграла Наварро в двух сетах – 6:2,
6:4. За выход в четвертьфинал турнира украинка поборется
с хорваткой Аной Конюх. Еще одна представительница
Украины, Катерина Бондаренко, уступила американке Кэтрин Беллис со
счетом 2:6, 5:7.Призовой фонд Brisbane International в этом
году составляет $894,7 тыс. Свитолина трижды выступала на этом
турнире, дважды достигая полуфинала – в 2015-м и 2017 годах.
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