Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Испании Карлу Суарес Наварро в двух сетах – 6:2, 6:4. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Свитолина одержала уверенную победу Фото: ЕРА Свитолина обыграла Наварро в двух сетах – 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал турнира украинка поборется с хорваткой Аной Конюх. Еще одна представительница Украины, Катерина Бондаренко, уступила американке Кэтрин Беллис со счетом 2:6, 5:7.Призовой фонд Brisbane International в этом году составляет $894,7 тыс. Свитолина трижды выступала на этом турнире, дважды достигая полуфинала – в 2015-м и 2017 годах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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