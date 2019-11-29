Украина обратилась в секретариат ООН с официальным требованием не допустить участия крымчан в форуме под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.

Об этом рассказала глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина, передает РИА Новости.

По ее словам, Киев направил в секретариат официальное письмо, которое содержит соответствующую просьбу. Она также отметила, что позиция Украины в этом вопросе сводится к тому, что крымчане могут представлять полуостров на международных площадках только в составе украинской делегации.

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