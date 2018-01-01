Владимир Безух, захвативший 30 декабря заложников в здании "Укрпочты" в Харькове, заявил в суде, что не хотел брать заложниковпередает со ссылкой на .

"Все спонтанно получилось, я считаю, что больше нужен маме дома. У нее гепатит, она умирает. Я ее больше не увижу", - он считает, что суд должен отпустить его домой.

Обвинение просит взять Владимира Безуха под стражу без возможности залога на 60 суток.

Прокурор Чуб: просит учесть собранные доказательства, тяжесть (от 7 до 15 лет лиш свободы), отсутствие у подозреваемого стойких соц связей, официальной работы, а также статус подозреваемого по другому уголовному производству по ст. 309, 310 (преступления, связ.с наркотиками). Прокурор Мозговой и следователь Плахотников просят учесть также то, что между заложников были пожилые люди и дети.

Защитник подозреваемого Елена Найдёнова против удовлетворения ходатайства. По её мнению, подозрение по ст. 309, 310 не может быть основанием вины. Также не является основанием, что нет крепких социальных связей, у него есть мать, она в зале суда, есть семья, место постоянного жительства, говорит защитник.

Cам Безух сказал суду, что не имел умысла захватывать заложников.

"Следователи говорят, что полицией часть заложников были освобождены. Было не так. Я не хотел их брать в заложники вообще. Отпустил детей, жён, бабушек. Я не знаю, чего он (заложник) на меня напрыгнул", - сказал он.

30 декабря, около 14:40 в Нацполиции поступила информация о том, что неизвестный в маске забаррикадировался в здании отделения "Укрпочты" на улице в Харькове. Это наряду с большим торговой точке центром "Рост" возле станции метро "Киевская". Его направили в локальный изолятор временного содержания.

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