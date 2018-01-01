|
Ким Чен Ын заявил в новогоднем поздравлении, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе
|
01.01.2018 08:49
|
Северокорейский руководитель Ким Чен Ын в новогодней речи призвал
наладить массовое производство ядерных боеголовок в КНДР. Ким Чен
Ын считает, что Трамп не решится на войну с КНДР Фото: ЕРА По
словам северокорейского лидера, "это реальность, а не угроза".Ким
Чен Ын также добавил, что из-за ядерного оружия Северной Кореи
президент США Дональд Трамп не решится на войну с КНДР, при этом
"вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян решит
нанести ядерный удар.Северокорейский руководитель также призвал
наладить массовое производство ядерных боеголовок в КНДР.С 2006
года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного
оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового
типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера, это стало
завершением процесса создания "государственных ядерных сил"
КНДР. В ответ Южная Корея в тот же день провела ракетные
учения на границе с КНДР.Глава Пентагона Джеймс Мэттис в октябре
заявлял, что любая нападение КНДР на Соединенные Штаты или
союзников будет отбита. По словам главы Пентагона, "любое
использование ядерного оружия приведет к эффективному и
подавляющему военному ответу". 2 декабря советник президента
США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт
Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с
каждым днем".12 декабря государственный секретарь США Рекс
Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к
переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.13
декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше
ядерного оружия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира