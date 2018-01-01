Северокорейский руководитель Ким Чен Ын в новогодней речи призвал наладить массовое производство ядерных боеголовок в КНДР. Ким Чен Ын считает, что Трамп не решится на войну с КНДР Фото: ЕРА По словам северокорейского лидера, "это реальность, а не угроза".Ким Чен Ын также добавил, что из-за ядерного оружия Северной Кореи президент США Дональд Трамп не решится на войну с КНДР, при этом "вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян решит нанести ядерный удар.Северокорейский руководитель также призвал наладить массовое производство ядерных боеголовок в КНДР.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР. В ответ Южная Корея в тот же день провела ракетные учения на границе с КНДР.Глава Пентагона Джеймс Мэттис в октябре заявлял, что любая нападение КНДР на Соединенные Штаты или союзников будет отбита. По словам главы Пентагона, "любое использование ядерного оружия приведет к эффективному и подавляющему военному ответу". 2 декабря советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".12 декабря государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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