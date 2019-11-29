|Минэнерго предлагает ввести еще один тариф для населения
|29.11.2019 13:07
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Об этом заявил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Константин Чижик во время Х Международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, сообщает Укринформ.
"Мы предлагаем поднять тариф для населения, которое потребляет большое количество электроэнергии - свыше 500 кВт-ч. Более половины только населения потребляет до 100 кВт-ч. Богатые будут платить немного больше", - сказал Чижик.
Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует в ближайшее время внести на рассмотрение парламента законопроект о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.
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