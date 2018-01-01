В Будапеште завершился международный хоккейный турнир “Кубок Четырех наций”, в котором принимала участие команда Украины между 18-летних, информирует со ссылкой на УХЛ.

В финальном поединке юниорская сборная команда Украины одержала победу над первой командой Венгрии (красные) с разгромным счетом 5: 1.

Наша команда очень уверенно начала игру, за первые восемь минут отправив в ворота хозяев три шайбы (Матейченко, Даниленко, Халин).

В середине заключительного периода венграм удалось восстановить намек на интригу, однако заключительное слово было за нашей командой. Шайбы двух Богданов — Арабова и Середницкого — установили окончательный счет игры на табло.

Таким образом украинская сборная после двухлетнего перерыва снова стала победителем “Кубка Четырех наций”. Свой следующий турнир команда Олега Игнатьева проведет в феврале в Польше, где померится силами с местной сборной, а также Венгрией и Австрией U19.

Добавим также, в апреле “сине-желтые” будут принимать участие в домашнем чемпионате мира в Киеве.

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