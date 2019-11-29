Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине», — отметил председатель донецкого парламента Владимир Бидевка. При этом он указал, что до тех пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения.

Документ был единогласно поддержан депутатами в обоих чтениях. Перед тем, как он вступит в силу, его должен будет подписать глава ДНР Денис Пушилин.

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