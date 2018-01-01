В производственном цеху в Днепропетровской области возник пожар, никто не пострадал

В городе Новомосковск в Днепропетровской области произошло возгорание производственного цеха на территории завода "Полимеракация" из-за взрыва цистерны с газом, пострадавших нет, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"31 декабря в 09 час. в г.Новомосковск на территории завода "Полимеракация" произошел взрыв цистерны с газом в результате чего произошло возгорание производственного цеха на площади 200 квадратных метров и складского здания на площади 400 квадратных метров. В 11 часов 30 минут подразделениями ДСНС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

По информации службы, в ликвидации пожара были задействованы 5 единиц основной и специальной техники и 26 человек личного состава.