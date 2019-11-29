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В Дании обжаловали разрешение на прокладку газопровода Северный поток-2
29.11.2019 13:27
В Апелляционный суд Дании подали жалобу на дозволение по прокладке газопровода Северный поток-2
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Теги:
мир
события
украина
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