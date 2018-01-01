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В Ливерпуле в новогоднюю ночь сгорела парковка на 1600 автомобилей. Видео
01.01.2018 09:04
Вечером 31 декабря в Ливерпуле (Великобритания) на многоуровневой парковке разгорелся пожар. Об этом сообщается в Twitter местной полиции. В связи с инцидентом отменили запланированное близко международное конное шоу. В полиции отметили, что все транспортные средства на парковке вместительностью 1600 авто сгорели. Около 5.00 по Киеву правоохранители сообщили, что с огнем продолжает бороться 21 пожарная машина. Причина возгорания на парковке пока неизвестна.   | Все авто на парковке сгорели Скриншот: World News / YouTube видео Видео: World News / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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