В Ливерпуле в новогоднюю ночь сгорела парковка на 1600 автомобилей. Видео
01.01.2018 09:04
Вечером 31 декабря в Ливерпуле (Великобритания) на многоуровневой
парковке разгорелся пожар. Об этом сообщается в Twitter местной
полиции. В связи с инцидентом отменили запланированное близко
международное конное шоу. В полиции отметили, что все транспортные
средства на парковке вместительностью 1600 авто сгорели. Около 5.00
по Киеву правоохранители сообщили, что с огнем продолжает бороться
21 пожарная машина. Причина возгорания на парковке пока неизвестна.
| Все авто на парковке сгорели Скриншот: World News /
YouTube видео Видео: World News / YouTube