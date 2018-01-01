Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского “Динамо”, информирует со ссылкой на сайт команды.

Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось между 2508 болельщиков.

Заметим, что опрос состоял из трех этапов: между болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.

Как сообщалось ранее, Нойок также стал победителем в номинации лучший футболист чемпионата Белоруссии.

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