|Украинский полузащитник назван лучшим футболистом года в минском "Динамо"
|01.01.2018 09:11
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Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского “Динамо”, информирует со ссылкой на сайт команды.
Нойок получил первое место во всех трех категориях голосования, которое в частности проводилось между 2508 болельщиков.
Заметим, что опрос состоял из трех этапов: между болельщиков, спортивных журналистов страны (30) и работников и тренерского состава академии “Динамо”.
Как сообщалось ранее, Нойок также стал победителем в номинации лучший футболист чемпионата Белоруссии.
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