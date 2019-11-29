29 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В последние дни осени Украину зальет дождями • Австрийку, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет • Пролетела 250 километров: Украина успешно испытала крылатую ракету "Нептун" • Минэнерго предлагает ввести еще один тариф для населения • Декабрь начнется с похолодания • В мире рекордно дорожает кофе • Дожди в пятницу накроют восемь областейвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: США, общество, бизнес, рестораны, еда, диаспора, национальная кухня. 29 ноября 26США, общество, бизнес, рестораны, еда, диаспора, национальная кухня. Український борщ та вареники полюбили навіть в американській глибинці! Посеред прерій Північної Дакоти, за 25 км до найближчого населеного пункту, є український ресторан. Заснував його правнук перших українських поселенців. Місцевих він годує стравами, рецепти яких перейняв від бабусь в українській церві. Тут є і борщ, і вареники, і ковбаса, і голубці! Відвідувачі ресторану розповіли журналістам за що воно полюбили українські страви. Фоторепортажи Популярные теги дети, оккупация, #Євромайдан, юмор, Порошенко, фотопроект, общество, США, Донбасс, автомобили, Одесса, праздники, выставки, технологии, Карпаты, зима, архитектура, мир, фотографы, Шахтер, ЗСУ, заводы, Путин, город, концерты, история, парады, кошки, Россия, марш, досуг, катастрофы, Динамо, самолеты, вера, живопись, митинги, Майдан, НАТО, Львів, учения, милиция, авиация, искусство, спорт, уикенд, ВСУ, дизайн, экология, суд, соревнования, цирк, пейзажи, путешествия, люди, Верховная Рада, церковь, беспорядки, музыка, солдат, джаз, политика, полиция, акции, культура, портрет, бизнес, Сергей Смоленцев, выборы, АТО, транспорт, тест-драйв, традиции, Львов, Киев, Дмитрий Дятлов, депутаты, мода, знаменитости, фотоподборки, туризм, фотография, корабли, аннексия Крыма, природа, ВМС, война, фестивали, женщины, Нацгвардия, Александр Зубко, фотоконкурсы, футбол, столкновения, Саакашвили, военная техника, животные, протесты, стихийные бедствия, политики Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис дети, оккупация, #Євромайдан, юмор, Порошенко, фотопроект, общество, США, Донбасс, автомобили, Одесса, праздники, выставки, технологии, Карпаты, зима, архитектура, мир, фотографы, Шахтер, ЗСУ, заводы, Путин, город, концерты, история, парады, кошки, Россия, марш, досуг, катастрофы, Динамо, самолеты, вера, живопись, митинги, Майдан, НАТО, Львів, учения, милиция, авиация, искусство, спорт, уикенд, ВСУ, дизайн, экология, суд, соревнования, цирк, пейзажи, путешествия, люди, Верховная Рада, церковь, беспорядки, музыка, солдат, джаз, политика, полиция, акции, культура, портрет, бизнес, Сергей Смоленцев, выборы, АТО, транспорт, тест-драйв, традиции, Львов, Киев, Дмитрий Дятлов, депутаты, мода, знаменитости, фотоподборки, туризм, фотография, корабли, аннексия Крыма, природа, ВМС, война, фестивали, женщины, Нацгвардия, Александр Зубко, фотоконкурсы, футбол, столкновения, Саакашвили, военная техника, животные, протесты, стихийные бедствия, политикиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Український борщ та вареники полюбили навіть в американській глибинці! Посеред прерій Північної Дакоти, за 25 км до найближчого населеного пункту, є український ресторан. Заснував його правнук перших українських поселенців. Місцевих він годує стравами, рецепти яких перейняв від бабусь в українській церві. Тут є і борщ, і вареники, і ковбаса, і голубці! Відвідувачі ресторану розповіли журналістам за що воно полюбили українські страви. 29.11.2019



новости украины все как что погода один Теги: экономика